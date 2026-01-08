Lecture de contes à la Médiathèque simone veil Bagnères-de-Bigorre

Lecture de contes

à la Médiathèque simone veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Venez partager un moment autour d’une lecture de contes traditionnels. Une invitation à voyager avec l’imaginaire, à écouter, s’émerveiller et savourer le plaisir des contes d’autrefois.

À partir de 5 ans accompagné.e d’un adulte

Durée 40 min

sans inscription .

à la Médiathèque simone veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a reading of traditional tales. An invitation to travel with the imagination, to listen, marvel and savor the pleasure of tales of yesteryear.

L’événement Lecture de contes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65