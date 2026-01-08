Lecture de contes à la Médiathèque simone veil Bagnères-de-Bigorre
Lecture de contes à la Médiathèque simone veil Bagnères-de-Bigorre mercredi 11 février 2026.
Lecture de contes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Venez partager un moment autour d’une lecture de contes traditionnels. Une invitation à voyager avec l’imaginaire, à écouter, s’émerveiller et savourer le plaisir des contes d’autrefois.
À partir de 5 ans accompagné.e d’un adulte
Durée 40 min
sans inscription .
à la Médiathèque simone veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
English :
Join us for a reading of traditional tales. An invitation to travel with the imagination, to listen, marvel and savor the pleasure of tales of yesteryear.
