Lecture de contes Bibliothèque De Mertzwiller Mertzwiller

Lecture de contes Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Mertzwiller Bas-Rhin

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Lecture de contes : histoires de sorcières pour Halloween

Venez frissonner et vous amuser lors d’une lecture de contes autour des sorcières, pour préparer Halloween en douceur ou en frissons ! Un moment magique et convivial pour petits et grands amateurs d’histoires mystérieuses.

Bibliothèque De Mertzwiller 15 Rue du Lin 67580 Mertzwiller Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est 0388901650 http://mertzwiller.bibenligne

