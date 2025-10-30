Lecture de contes Route du Château Claracq
Lecture de contes Route du Château Claracq jeudi 30 octobre 2025.
Lecture de contes
Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Pour les 3/8 ans. Sur réservation. .
Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr
English : Lecture de contes
German : Lecture de contes
Italiano :
Espanol : Lecture de contes
L’événement Lecture de contes Claracq a été mis à jour le 2025-10-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran