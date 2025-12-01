Lecture de contes de Noël à la chapelle Sainte Edwett ESQUIBIEN Audierne

Lecture de contes de Noël à la chapelle Sainte Edwett

Exposition crèches de NOËL à la CHAPELLE SAINTE EDWETT du 13 décembre au 04 janvier 2026. Tous les jours de 15h30 à 17h30. .

ESQUIBIEN Chapelle Sainte Edwett Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 64 22 73

