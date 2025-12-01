Lecture de contes de Noël LOURDES Lourdes
LOURDES 22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes
Début : 2025-12-20 10:30:00
2025-12-20
Découvrez les contes de Noël à la médiathèque de Lourdes le samedi 20 décembre 2025 à partir de 10h30.
Pour les enfants de 0 à 6 ans
20 décembre 2025 à 10:30
22 décembre 2025 à 10:30
24 décembre 2025 à 10:30
22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes +33 5 62 42 54 57
English :
Discover Christmas tales at the Lourdes media library on Saturday December 20, 2025 from 10:30 am.
Reading of Christmas tales
For children aged 0 to 6
All dates
december 20, 2025 at 10:30 am
december 22, 2025 at 10:30 am
december 24, 2025 at 10:30 am
For further information, please contact us below.
L’événement Lecture de contes de Noël Lourdes a été mis à jour le 2025-12-03 par OT de Lourdes|CDT65