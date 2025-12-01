Lecture de contes de Noël LOURDES Lourdes

Lecture de contes de Noël

LOURDES 22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Découvrez les contes de Noël à la médiathèque de Lourdes le samedi 20 décembre 2025 à partir de 10h30.

Lecture de contes de Noël

Pour les enfants de 0 à 6 ans

Toutes les dates

20 décembre 2025 à 10:30

22 décembre 2025 à 10:30

24 décembre 2025 à 10:30

Information complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

English :

Discover Christmas tales at the Lourdes media library on Saturday December 20, 2025 from 10:30 am.

Reading of Christmas tales

For children aged 0 to 6

All dates

december 20, 2025 at 10:30 am

december 22, 2025 at 10:30 am

december 24, 2025 at 10:30 am

For further information, please contact us below.

L’événement Lecture de contes de Noël Lourdes a été mis à jour le 2025-12-03 par OT de Lourdes|CDT65