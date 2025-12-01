Lecture de contes de Noël Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz
Bourgneuf-en-Retz Bibliothèque de Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-12-17 16:30:00
fin : 2025-12-17 18:30:00
2025-12-17 2025-12-20
C’est le grand retour des fêtes de fin d’année ! Quel plaisir de se trouver à nouveau dans l’ambiance et la magie de Noël ! Petits et grands, rendez-vous à Villeneuve-en-Retz où les bénévoles de la bibliothèque de Bourgneuf-en-Retz vous proposent de vous plonger dans l’univers des contes de Noël !
Lire des contes de Noël, c’est comme plonger dans une bulle de magie hivernale.
Ces récits, souvent empreins de bienveillance et de féérie, nous transportent dans des paysages enneigés et des histoires de lutins , de Père Noël et de cadeaux miraculeux …
Ces moments de lecture ravivent en nous la chaleur et l’esprit des fêtes… Alors, venez écouter, lire ou faire lire des contes de Noël…
Pratique
tout public
entrée gratuite
Bourgneuf-en-Retz Bibliothèque de Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 95 39
English :
The festive season is back! What a pleasure to be back in the magic of Christmas! Young and old alike, head to Villeneuve-en-Retz, where the volunteers from the Bourgneuf-en-Retz library will plunge you into the world of Christmas tales!
