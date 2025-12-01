Lecture de contes – Des histoires au pied du sapin Cité de l’Économie Paris

Lecture de contes – Des histoires au pied du sapin Cité de l’Économie Paris samedi 13 décembre 2025.

Des contes de Noël pour petits et grands

Plongez dans l’univers féerique de Noël avec une lecture de contes qui célèbre la magie de l’hiver. Histoires tendres, drôles ou émouvantes : chaque récit rend hommage au Père Noël, à la générosité et à l’esprit de partage. Une expérience captivante pour tous les âges, idéale pour une sortie en famille à Noël.

Un moment chaleureux à vivre ensemble, dans le cadre du Week-end de Noël à Citéco !

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ces contes de Noël riches en émotions et en surprises. Une pause lumineuse et conviviale, parfaite pour réchauffer les cœurs au cœur de l’hiver.

Olivier Courtemanche, formé au Conservatoire d’Art Dramatique d’Orléans, explore depuis plus de vingt ans des formes théâtrales variées, du conte au clown en passant par le théâtre de rue. Il joue pour tous les publics, avec une attention particulière portée au jeune public et aux publics éloignés.



Infos pratiques :

Âge : Pour les 5-8 ans

: Durée : 40 min

: 40 min Dates : Samedi 13 décembre à 10h30

: Samedi 13 décembre à 10h30 Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

dans la limite des places disponibles Réservation conseillée

Cité de l’Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris

+33186471017 contact@citeco.fr