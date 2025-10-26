Lecture de contes d’Halloween 3 Masgot Fransèches
Lecture de contes d’Halloween 3 Masgot Fransèches dimanche 26 octobre 2025.
Lecture de contes d’Halloween
3 Masgot 3 Masgot 23480 FRANSECHES Fransèches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Lecture de contes d’Halloween.
Dés 2 ans.
A 14h30, 15h30 et 16h30.
Possibilité de goûter sur place. .
3 Masgot 3 Masgot 23480 FRANSECHES Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com
English : Lecture de contes d’Halloween
German : Lecture de contes d’Halloween
Italiano :
Espanol : Lecture de contes d’Halloween
L’événement Lecture de contes d’Halloween Fransèches a été mis à jour le 2025-10-03 par Creuse Tourisme