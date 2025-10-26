Lecture de contes d’Halloween 3 Masgot Fransèches

dimanche 26 octobre 2025.

Lecture de contes d’Halloween

3 Masgot 23480 FRANSECHES

26 octobre 2025

Lecture de contes d’Halloween.

Dés 2 ans.

A 14h30, 15h30 et 16h30.

Possibilité de goûter sur place. .

