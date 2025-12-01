Lecture de contes Kestin Vergne Die
Lecture de contes Kestin Vergne Die dimanche 21 décembre 2025.
Lecture de contes
Kestin Vergne 7 Place du Marché Die Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-12-21 15:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Brunch de 11h à 13h. Sur réservation.
Kestin Vergne 7 Place du Marché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 23 67
English :
Brunch from 11am to 1pm. Reservations required.
German :
Brunch von 11:00 bis 13:00 Uhr. Nur mit Reservierung.
Italiano :
Brunch dalle 11.00 alle 13.00. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Brunch de 11.00 a 13.00 horas. Reserva obligatoria.
L’événement Lecture de contes Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois