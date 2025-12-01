Lecture de contes Kestin Vergne Die

Lecture de contes

Kestin Vergne 7 Place du Marché Die Drôme

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Brunch de 11h à 13h. Sur réservation.

Kestin Vergne 7 Place du Marché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 23 67

English :

Brunch from 11am to 1pm. Reservations required.

German :

Brunch von 11:00 bis 13:00 Uhr. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Brunch dalle 11.00 alle 13.00. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Brunch de 11.00 a 13.00 horas. Reserva obligatoria.

L’événement Lecture de contes Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois