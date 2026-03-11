Lecture de contes égyptiens Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault
Lecture de contes égyptiens Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault mercredi 17 juin 2026.
Lecture de contes égyptiens
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
D’avril à juin, les médiathèques de la CDC VAM vous invitent au voyage et à la création !
Petits et grands, partez à la découverte des contes égyptiens. .
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85
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English : Lecture de contes égyptiens
L’événement Lecture de contes égyptiens Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault