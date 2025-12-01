Lecture de contes En attendant Noël Flocons, Père Noël & Papillotes Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Lecture de contes En attendant Noël Flocons, Père Noël & Papillotes
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Des histoires de Noël pour patienter jusqu’au grand soir…Pour les moins de 6 ans.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
English :
Christmas stories to tide you over until the big night…For children under 6.
German :
Weihnachtsgeschichten, um die Wartezeit bis zum großen Abend zu überbrücken…Für Kinder unter 6 Jahren.
Italiano :
Storie di Natale per tirare avanti fino alla grande notte… Per i minori di 6 anni.
Espanol :
Cuentos de Navidad para pasar el rato hasta la gran noche… Para menores de 6 años.
