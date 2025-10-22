Lecture de contes et activités Niederbronn-les-Bains
Lecture de contes et activités Niederbronn-les-Bains mercredi 22 octobre 2025.
Lecture de contes et activités
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Venez écouter des contes sur le thème de la forêt et participez à une activité fabrication de hérisson en livre recyclé.
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 secretariat@niederbronn-les-bains.fr
English :
Come and listen to tales on the theme of the forest, and take part in a hedgehog-making activity using recycled books.
German :
Hören Sie Märchen zum Thema Wald und nehmen Sie an einer Aktivität teil, bei der ein Igel aus recycelten Büchern gebastelt wird.
Italiano :
Ascoltate i racconti sul tema della foresta e partecipate a un’attività di creazione di ricci con libri riciclati.
Espanol :
Venga a escuchar cuentos sobre el tema del bosque y participe en una actividad de fabricación de erizos con libros reciclados.
