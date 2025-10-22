Lecture de contes et activités Niederbronn-les-Bains

Lecture de contes et activités Niederbronn-les-Bains mercredi 22 octobre 2025.

Lecture de contes et activités

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Venez écouter des contes sur le thème de la forêt et participez à une activité fabrication de hérisson en livre recyclé.

Venez écouter des contes sur le thème de la forêt et participez à une activité fabrication de hérisson en livre recyclé. 0 .

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 secretariat@niederbronn-les-bains.fr

English :

Come and listen to tales on the theme of the forest, and take part in a hedgehog-making activity using recycled books.

German :

Hören Sie Märchen zum Thema Wald und nehmen Sie an einer Aktivität teil, bei der ein Igel aus recycelten Büchern gebastelt wird.

Italiano :

Ascoltate i racconti sul tema della foresta e partecipate a un’attività di creazione di ricci con libri riciclati.

Espanol :

Venga a escuchar cuentos sobre el tema del bosque y participe en una actividad de fabricación de erizos con libros reciclados.

L’événement Lecture de contes et activités Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte