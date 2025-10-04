Lecture de contes et partages de coups de coeur Médiathèque des Premiers Sapins Les Premiers Sapins

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T17:00

Venez découvrir ce qu’un bibliothécaire bénévole peut apporter à une médiathèque municipale.

Lectures de contes et partages de coup de coeur.

Médiathèque des Premiers Sapins 8 rue de la scierie, 25580 LES PREMIERS SAPINS Les Premiers Sapins 25580 Nods Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03.81.25.24.69 https://www.lespremierssapins.fr/vie-quotidienne-2/mediatheque/ https://www.facebook.com/mediathequedespremierssapins/ Médiathèque municipale depuis 2019, avec un fond de documentaire de 5700 documents et de nombreuses animations pour tous. Parking disponible et aménagements pour les personnes à mobilité réduite. De plein pied. Accès sur une terrasse.

Médiathèque des Premiers Sapins (commune Les Premiers Sapins)