Lecture de contes fantastiques et épouvantables Théâtre municipal Sens vendredi 31 octobre 2025.

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Osez savourer le venin d’expériences indicibles et autres confessions d’outre-tombe ! Frissonnez de plaisirs morbides à l’écoute de nouvelles ressuscitées lors d’un sabbat littéraire à l’occasion du prochain Halloween !

Une soirée délicieusement cauchemardesque autour de lectures distillées par Cécile de Camp et Didier Weill

Réservation et déguisements horrifiques conseillés .

