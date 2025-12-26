Lecture de contes jeunes enfants, Médiathèque Espelette

Lecture de contes jeunes enfants, Médiathèque Espelette mercredi 14 janvier 2026.

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-14
2026-01-14

Une sélection d’histoires racontées par votre bibliothécaire aux enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents.
Animation gratuite, mais réservation conseillée car la jauge est limitée.   .

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 

