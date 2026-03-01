Lecture de contes, légendes et récits du Berry Briare

Lecture de contes, légendes et récits du Berry

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Laissez-vous porter par la magie des contes et des légendes du Berry lors d’une soirée dédiée à la tradition orale. Vendredi 6 mars à 18h, la CSC Bibliothèque accueille Luce Blanvillain, conteuse berrichonne passionnée, pour un voyage au cœur des récits populaires, entre mémoire rurale, mystères et sagesse d’autrefois. À travers sa voix et son talent de narration, elle redonne vie aux histoires transmises de génération en génération. Une parenthèse hors du temps, conviviale et immersive, à partager entre amateurs de patrimoine et curieux. Entrée libre, public adulte. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 22 45

English :

Immerse yourself in the world of Berry through tales, legends and oral tradition with Luce Blanvillain, storyteller from Berry. Join us on Friday March 6 at 6pm at the CSC Bibliothèque for an immersive and authentic evening. Free admission, adult public.

