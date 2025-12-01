Lecture de contes Les p’tites zoreilles « Noël » Médiathèque Coutances

Lecture de contes Les p’tites zoreilles « Noël » Médiathèque Coutances samedi 13 décembre 2025.

Lecture de contes Les p’tites zoreilles « Noël », parents/enfants, 0-3 ans. .

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

L’événement Lecture de contes Les p’tites zoreilles « Noël » Coutances a été mis à jour le 2025-09-12 par Coutances Tourisme