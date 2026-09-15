Informations pratiques

Coutances

Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël (assistantes maternelles)

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 10:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël, 0-3 ans, pour les assistantes maternelles.

Rendez-vous à 10h30 à la médiathèque de Coutances. .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

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English : Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël (assistantes maternelles)

L’événement Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël (assistantes maternelles) Coutances a été mis à jour le 2026-09-02 par Coutances Tourisme