Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël Coutances
samedi 5 décembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 11:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël, 0-3 ans.
Rendez-vous à 11h à la médiathèque de Coutances. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
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English : Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël
L’événement Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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