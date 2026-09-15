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Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël Coutances

samedi 5 décembre 2026 · Coutances

Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 11:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël, 0-3 ans.
Rendez-vous à 11h à la médiathèque de Coutances.   .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

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English : Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël

L’événement Lecture de contes « Les p’tites zoreilles » – spécial Noël Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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