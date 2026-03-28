Lecture de contes, Médiathèque L’évasion des mots, Villeneuve-en-Retz

Informations pratiques

Lecture de contes Vendredi 2 octobre, 10h00, 16h00 Médiathèque L’évasion des mots Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Lecture de contes avec un petit théâtre japonais appelé aussi le kamishibaï.

2 séances proposées pour les enfants à partir de 3 ans.

Médiathèque L’évasion des mots 11 rue de machecoul 44580 Villeneuve en retz Villeneuve-en-Retz 44580 Bourgneuf-en-Retz Loire-Atlantique Pays de la Loire 0660683865 https://bibliotheques.villeneuvenretz.fr/

Biblis en folie 2026

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