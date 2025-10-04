Lecture de contes pour les 6 mois-3 ans Médiathèque De Brive Brive-la-Gaillarde

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

Lectures pour les tout-petits autour du thème des oiseaux : des histoires douces et colorées pour éveiller leur curiosité et leur imaginaire au rythme des chants et des plumages.

Médiathèque De Brive 3 Place Charles de Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181750 https://mediatheque.brive.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 18 17 50 »}]

