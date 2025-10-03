Lecture de contes pour les petits Bibliothèque municipale de Cavillargues Cavillargues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:15:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-03T17:15:00 – 2025-10-03T18:30:00

Contes de rentrée

Plongez les enfants dans l’univers merveilleux des histoires avec des lectures de contes et des animations ludiques autour du thème des Contes de rentrée.

Une occasion idéale pour éveiller l’imagination des plus jeunes, stimuler leur goût de la lecture et les accompagner dans la découverte de nouvelles aventures.

Un moment convivial et interactif à partager en famille, où rires et curiosité sont au rendez-vous !

Bibliothèque municipale de Cavillargues 30330 Cavillargues 12 rue des cinq cents

