Lecture de contes qui font peur Varennes-Changy mercredi 29 octobre 2025.

12 Rue de Lorris Varennes-Changy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-29 17:30:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Les contes qui font peur. Lecture à 15h30 et 17h30. Gratuit. bibliothèque municipale. Goûter offert. .

12 Rue de Lorris Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41

English :

Reading scary tales

German :

Lesen von Gruselgeschichten

Italiano :

Leggere storie spaventose

Espanol :

Leer historias de miedo

