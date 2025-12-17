Lecture de contes Saint-Aquilin
Lecture de contes Saint-Aquilin vendredi 9 janvier 2026.
Lecture de contes
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Venez avec vos enfants pour profiter de l’animation “Lecture de contes”.
Tarifs 1 € 5 €
16h-18h, salle Tiers-lieu
Mikado café mikado.kf@gmail.com
Venez avec vos enfants pour profiter de l’animation “Lecture de contes”.
Tarifs 1 € 5 €
16h-18h, salle Tiers-lieu
Mikado café mikado.kf@gmail.com .
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture de contes
Bring your children along for a storytelling session.
Prices: 1 ? 5 ?
16h-18h, salle Tiers-lieu
Mikado café mikado.kf@gmail.com
L’événement Lecture de contes Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-12-15 par Vallée de l’Isle en Périgord