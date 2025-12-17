Lecture de contes

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Venez avec vos enfants pour profiter de l’animation “Lecture de contes”.

Tarifs 1 € 5 €

16h-18h, salle Tiers-lieu

Mikado café mikado.kf@gmail.com

Venez avec vos enfants pour profiter de l’animation “Lecture de contes”.

Tarifs 1 € 5 €

16h-18h, salle Tiers-lieu

Mikado café mikado.kf@gmail.com .

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture de contes

Bring your children along for a storytelling session.

Prices: 1 ? 5 ?

16h-18h, salle Tiers-lieu

Mikado café mikado.kf@gmail.com

L’événement Lecture de contes Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-12-15 par Vallée de l’Isle en Périgord