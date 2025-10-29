Lecture de contes Place de la République Saint-Jean-Trolimon

Place de la République Maison pour tous Saint-Jean-Trolimon Finistère

Début : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Quelques jours avant Halloween, petits et grands sont invités par le Point livres à assister à une lecture de contes.

À partir de 3 ans.

Réservation conseillée par téléphone. .

