Lecture de contes sur le tarot Galerie du Forum Limoges

Lecture de contes sur le tarot

Galerie du Forum 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-11 2026-03-14

Dans de cadre de l’exposition artistique Tarot & Tarologie , assistez à des lectures de contes sur le tarot en présence d’Arthur Pellen.

Inscriptions au préalable auprès de la médiathèque. .

