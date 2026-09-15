Lecture de contes tchèques Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer
samedi 28 novembre 2026 · Musée Villa Montebello · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Lecture de contes tchèques
Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 16:00:00
fin : 2026-11-28 17:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Samedi 28 décembre, de 16 h à 17 h 30, lecture de contes tchèques suivie d’un goûter au Musée Villa Montebello de Trouville-sur-Mer. Entrée libre.
Le samedi 28 novembre, le Musée Villa Montebello invite petits et grands à un moment de partage autour de contes tchèques. De 16 h à 17 h 30, cette lecture s’accompagne d’un goûter, pour prolonger la magie des histoires racontées.
Un rendez-vous convivial, entre découverte culturelle et douceur de fin d’année.
Infos pratiques
Date : samedi 28 novembre
Horaires : 16 h – 17 h 30
Lieu : Musée Villa Montebello, 64 rue du Général Leclerc, Trouville-sur-Mer
Au programme : lecture de contes tchèques et goûter .
Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26
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English : Lecture de contes tchèques
On Saturday 28 December, from 4.00 pm to 5.30 pm, a reading of Czech fairy tales followed by afternoon tea at the Villa Montebello Museum in Trouville-sur-Mer. Free admission.
L’événement Lecture de contes tchèques Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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