Lecture de contes tchèques Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Lecture de contes tchèques

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 16:00:00

fin : 2026-11-28 17:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Samedi 28 décembre, de 16 h à 17 h 30, lecture de contes tchèques suivie d’un goûter au Musée Villa Montebello de Trouville-sur-Mer. Entrée libre.

Le samedi 28 novembre, le Musée Villa Montebello invite petits et grands à un moment de partage autour de contes tchèques. De 16 h à 17 h 30, cette lecture s’accompagne d’un goûter, pour prolonger la magie des histoires racontées.

Un rendez-vous convivial, entre découverte culturelle et douceur de fin d’année.

Infos pratiques

Date : samedi 28 novembre

Horaires : 16 h – 17 h 30

Lieu : Musée Villa Montebello, 64 rue du Général Leclerc, Trouville-sur-Mer

Au programme : lecture de contes tchèques et goûter .

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26

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English : Lecture de contes tchèques

On Saturday 28 December, from 4.00 pm to 5.30 pm, a reading of Czech fairy tales followed by afternoon tea at the Villa Montebello Museum in Trouville-sur-Mer. Free admission.

L’événement Lecture de contes tchèques Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville