Lecture de contes « Une soupe 100% sorcière » Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac
Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-29 11:00:00
fin : 2025-10-31 11:45:00
2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le Château de Ranrouët vous propose une lecture de contes « Une soupe 100% sorcière ».
À l’occasion de la fête d’Halloween, venez costumés et savourez les contes gourmands de Pélagie la sorcière (très gentille !) Sera-t-il question de soupes… ou de bonbons ?
Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.
Age conseillé 4-6 ans.
Réservation auprès du château.
Nombre de places limité
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise ! .
Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
