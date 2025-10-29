Lecture de contes « Une soupe 100% sorcière » Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-29 11:00:00

fin : 2025-10-31 11:45:00

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le Château de Ranrouët vous propose une lecture de contes « Une soupe 100% sorcière ».

À l’occasion de la fête d’Halloween, venez costumés et savourez les contes gourmands de Pélagie la sorcière (très gentille !) Sera-t-il question de soupes… ou de bonbons ?

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Age conseillé 4-6 ans.

Réservation auprès du château.

Nombre de places limité

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

