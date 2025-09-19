Lecture de Daniel Pennac Théâtre La Poivrière Saint-Astier

Lecture de Daniel Pennac

Lecture de Daniel Pennac Théâtre La Poivrière Saint-Astier vendredi 19 septembre 2025.

Lecture de Daniel Pennac

Théâtre La Poivrière 2 passage du marché Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19

Date(s) :
2025-09-19

Lecture publique de Daniel Pennac « La Petite Lumière », roman d’Antonio Moresco.

20h30, théâtre de La Poivrière
Tarif 10 €. Recette reversée à SOS Méditerrannée.
Sur réservation

La Poivrière 06 84 82 45 01 (sms)   .

Théâtre La Poivrière 2 passage du marché Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 54 61 

English : Lecture de Daniel Pennac

German : Lecture de Daniel Pennac

Italiano :

Espanol : Lecture de Daniel Pennac

L’événement Lecture de Daniel Pennac Saint-Astier a été mis à jour le 2025-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord