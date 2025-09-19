Lecture de Daniel Pennac Théâtre La Poivrière Saint-Astier
Lecture publique de Daniel Pennac « La Petite Lumière », roman d’Antonio Moresco.
20h30, théâtre de La Poivrière
Tarif 10 €. Recette reversée à SOS Méditerrannée.
Sur réservation
La Poivrière 06 84 82 45 01 (sms) .
