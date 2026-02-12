LECTURE DE ERIC RUFF (MARATHON DES MOTS) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

LECTURE DE ERIC RUFF (MARATHON DES MOTS)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Le Marathon des Mots, célèbre festival de littérature toulousain, investit un nouveau navire culturel celui de l’antre du Minotaure.

Le bestiaire mécanique devient Nautilus et offre un terrain de jeu hors-du-commun à Eric Ruf, sociétaire et ancien administrateur de la Comédie-Française.

Tour à tour le Capitaine Némo, le Professeur Pierre Arronax, le harponneur Ned Land et le Commandant Farragut, le comédien et metteur en scène vous embarque dans une lecture itinérante de morceaux choisis du fameux roman Vingt Mille Lieues Sous les Mers de Jules Verne.

Ronronnement de moteurs, tac-tac des machineries, grincements, explosions, embrasement, brume d’eau, braseros incandescants et nuage de fumée… viennent donner vie au texte. La Halle de La Machine se fait alors le point de rencontre vivant de deux univers ; celui de François Delaroziere et celui de Jules Verne. .

The Marathon des Mots, Toulouse?s famous literary festival, takes on a new cultural vessel: the Minotaur?s lair.

