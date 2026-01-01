Lecture de fables de La Fontaine Preuilly-sur-Claise

Lecture de fables de La Fontaine

Place des Halles Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 21:30:00

2026-01-16

Christophe vous invite à faire un voyage dans le 17 -ème siècle en vous contant quelques fables de Jean de La Fontaine (1621-1675). Plus de 240 fables publiées du vivant de l’auteur: vous aurez le choix ! Certaines incontournables vous reviendront vite en mémoire. D’autres vous surprendront peut-être. Le pari: elles vous feront réagir par leur inépuisable actualité. .

Place des Halles Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lieutopieapreuilly@gmail.com

Christophe invites you to take a trip back in time to the 17th century with a selection of fables by Jean de La Fontaine (1621-1675). With over 240 fables published during the author’s lifetime, you’ll be spoilt for choice! You’ll be reminded of some of the most famous ones.

