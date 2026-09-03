Lecture de façades – Journées Européennes du Patrimoine / Journées Nationales de l’architecture Office de Tourisme d’Istres Istres

Informations pratiques

Istres

Lecture de façades – Journées Européennes du Patrimoine / Journées Nationales de l’architecture

Samedi 31 octobre 2026 de 10h à 12h. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-31

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE 13 propose une déambulation dans le centre historique d’Istres pour apprendre à lire et à comprendre les façades et les paysages urbains.

Commentée par Damien Caron, architecte conseil du CAUE 13 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches du Rhône), cette déambulation vous permettra « d’apprendre à lire » les façades : leurs qualités, les éléments qui les composent, leurs matériaux, leurs couleurs et leurs détails.



Vous découvrirez également leur évolution, les méthodes de restauration ainsi que les caractéristiques architecturales propres à notre région et, plus particulièrement, au centre historique d’Istres. .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

%C0 To mark National Architecture Days, CAUE 13 is offering a walking tour of the historic center of Istres to help participants learn how to “read” and understand building facades and urban landscapes.

L’événement Lecture de façades – Journées Européennes du Patrimoine / Journées Nationales de l’architecture Istres a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme d’Istres