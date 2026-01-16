Lecture de Gardienne des baies par Pauline Guillerm Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Lecture de Gardienne des baies par Pauline Guillerm Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 28 février 2026.
Lecture de Gardienne des baies par Pauline Guillerm
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Dans le cadre du mois du livre en Bretagne Pauline Guillerm, autrice, lira sa pièce de théâtre Gardienne des baies . .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture de Gardienne des baies par Pauline Guillerm
L’événement Lecture de Gardienne des baies par Pauline Guillerm Plouguerneau a été mis à jour le 2026-01-16 par OT PAYS DES ABERS