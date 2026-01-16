Lecture de Gardienne des baies par Pauline Guillerm Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Lecture de Gardienne des baies par Pauline Guillerm

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Dans le cadre du mois du livre en Bretagne Pauline Guillerm, autrice, lira sa pièce de théâtre Gardienne des baies . .

