Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-10 20:00:00

Le vieux Jofroi finit par vendre son verger à Fonse, mais quand il découvre que ce dernier a l’intention d’arracher les vieux arbres qu’il a bichonnés toutes ces années, il ne le supporte pas.

Hôtel de Ville Cour René Jauneau

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

Old Jofroi finally sells his orchard to Fonse, but when he discovers that Fonse is planning to uproot the old trees he has pampered all these years, he can?t stand it.

German :

Der alte Jofroi verkauft schließlich seinen Obstgarten an Fonse, aber als er herausfindet, dass dieser die alten Bäume, die er all die Jahre gehegt und gepflegt hat, ausreißen will, kann er das nicht ertragen.

Italiano :

Il vecchio Jofroi vende finalmente il suo frutteto a Fonse, ma quando scopre che Fonse intende sradicare i vecchi alberi che ha curato per tutti questi anni, non riesce a sopportarlo.

Espanol :

El viejo Jofroi vende finalmente su huerto a Fonse, pero cuando descubre que éste pretende arrancar los viejos árboles que ha cuidado todos estos años, no puede soportarlo.

