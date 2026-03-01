LECTURE DE KAMISHIBAÏ

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 09:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Les élèves de 6ème du Collège Marthe Dupeyron vous invitent à la découverte de Kamishibaïs qui est un art du théâtre d’images japonais pour illustrer une histoire, un conte.

Il est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées, racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso réservé au texte conté par le narrateur.

Les élèves de 6ème du Collège Marthe Dupeyron vous invitent à la découverte de Kamishibaïs.

Le kamishibaï est un art du théâtre d’images japonais, pour illustrer une histoire, un conte.

Il est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées, racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso réservé au texte conté par le narrateur. .

11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65

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English :

The 6th graders at Collège Marthe Dupeyron invite you to discover Kamishibaïs, a Japanese art of picture theater used to illustrate a story or tale.

It’s made up of a series of numbered cardboard boards, each telling a story. Each board depicts an episode in the story, with the illustration on the front and the text told by the narrator on the back.

L’événement LECTURE DE KAMISHIBAÏ Langogne a été mis à jour le 2026-03-13 par 48-OT Langogne