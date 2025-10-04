Lecture de kamishibaïs Place Algolsheim Cancon

Lecture de kamishibaïs Place Algolsheim Cancon samedi 4 octobre 2025.

Place Algolsheim Médiathèque Cancon Lot-et-Garonne

Dans le cadre de Biblis en folie, Zohra vous propose de découvrir le monde merveilleux des kamishibaïs (petit théâtre japonais), à travers la lecture de plusieurs histoires.

Sans réservation.

Place Algolsheim Médiathèque Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com

English :

As part of Biblis en folie, Zohra invites you to discover the wonderful world of kamishibais (small Japanese theaters), through the reading of several stories.

No reservation required.

German : Lecture de kamishibaïs

Im Rahmen von Biblis en folie bietet Zohra Ihnen die Möglichkeit, die wunderbare Welt der Kamishibais (kleines japanisches Theater) durch das Vorlesen mehrerer Geschichten zu entdecken.

Ohne Reservierung.

Italiano :

Nell’ambito di Biblis en folie, Zohra vi invita a scoprire il meraviglioso mondo dei kamishibais (piccoli teatri giapponesi), attraverso la lettura di diverse storie.

Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

En el marco de Biblis en folie, Zohra le invita a descubrir el maravilloso mundo de los kamishibais (pequeños teatros japoneses), a través de la lectura de varios cuentos.

No es necesario reservar.

