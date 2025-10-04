Lecture de kamishibaïs pour les plus jeunes Bibliothèque muncipale Vieillevigne 38C, rue du Quarteron Vieillevigne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T10:00

Fin : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T10:00

Lectures d’albums en kamishibaï

Le kamishibaï est une façon originale et vivante de raconter des histoires, venue du Japon. Il s’agit d’un petit théâtre de papier où des images défilent dans un cadre en bois pendant que le conteur lit l’histoire à voix haute.

Cette technique permet de plonger dans l’univers des albums illustrés de manière dynamique et visuelle, captivant l’attention des enfants comme des adultes.

Venez partager ces moments chaleureux de lecture, accessibles à tous les âges, pour découvrir ou redécouvrir des histoires autrement.

Bibliothèque muncipale Vieillevigne 38C, rue du Quarteron 38C rue du Quarteron 44116 Vieillevigne Vieillevigne 44116 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 32 57 56 https://petite-b.fr/

