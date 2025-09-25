Lecture de Karim Kattan, « éveillées, souveraines, nocturnes ».

Lecture de Karim Kattan, « éveillées, souveraines, nocturnes » La Cômerie Marseille 6e Arrondissement
Lecture de Karim Kattan, « éveillées, souveraines, nocturnes » La Cômerie Marseille 6e Arrondissement jeudi 25 septembre 2025.
Lecture de Karim Kattan, « éveillées, souveraines, nocturnes »
Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 19h30. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Le Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] vous donne rendez-vous à La Cômerie dans le cadre du Festival Actoral.
Dans le cadre du Festival Actoral. En résonance avec l’exposition Les Veilleurs d’Ali Cherri, au [mac] Musée d’art contemporain
Lecture de Karim Kattan, « éveillées, souveraines, nocturnes ».
Karim Kattan est un écrivain palestinien de Bethléem, né à Jérusalem. Docteur en littérature comparée, il écrit de la fiction, des essais, et des poèmes, en anglais et en français. Il proposera à La cômerie une lecture de « éveillées, souveraines, nocturnes », conçu pour l’exposition Les Veilleurs au [mac] Musée d’art contemporain, ainsi que de plusieurs autres textes, dont certains écrits pour le travail d’Ali Cherri et des poèmes tirés du recueil Hortus Conclusus (2025).
Dans la même soirée projection du film « L’Étoile bleue » de Valentin Noujaim.
La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] invites you to La Cômerie as part of the Festival Actoral.
German :
Das Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] lädt Sie im Rahmen des Festivals Actoral zu einem Treffen in La Cômerie ein.
Italiano :
Il Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] vi invita a La Cômerie nell’ambito del Festival Actoral.
Espanol :
El Museo de Arte Contemporáneo de Marsella [mac] le invita a La Cômerie en el marco del Festival Actoral.
