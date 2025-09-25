Lecture de Karim Kattan, « éveillées, souveraines, nocturnes » La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 19h30. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Le Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] vous donne rendez-vous à La Cômerie dans le cadre du Festival Actoral.

[mac] hors les murs à La Cômerie, Marseille



Dans le cadre du Festival Actoral. En résonance avec l’exposition Les Veilleurs d’Ali Cherri, au [mac] Musée d’art contemporain



Lecture de Karim Kattan, « éveillées, souveraines, nocturnes ».



Karim Kattan est un écrivain palestinien de Bethléem, né à Jérusalem. Docteur en littérature comparée, il écrit de la fiction, des essais, et des poèmes, en anglais et en français. Il proposera à La cômerie une lecture de « éveillées, souveraines, nocturnes », conçu pour l’exposition Les Veilleurs au [mac] Musée d’art contemporain, ainsi que de plusieurs autres textes, dont certains écrits pour le travail d’Ali Cherri et des poèmes tirés du recueil Hortus Conclusus (2025).



Dans la même soirée projection du film « L’Étoile bleue » de Valentin Noujaim.



• Réservation en ligne sur le site du Festival Actoral .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

