Lecture de l’album « Dis Ours » La Curiothèque Annequin

Lecture de l’album « Dis Ours » Samedi 4 octobre, 09h00 La Curiothèque Pas-de-Calais

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Jennifer et Camille vous invitent à découvrir l’album « Dis Ours », une histoire pleine d’humour mettant en scène un duo irrésistible : un canard curieux et un ours grognon ! Un moment de lecture drôle et tendre, à partager en famille.

La Curiothèque PLace de la République, 62149 Annequin Annequin 62149 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Little Urban