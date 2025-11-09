Lecture de L’épopée de Gilgamesh , suivie d’une dégustation Salle de la vieille église Rimons

Lecture de L’épopée de Gilgamesh , suivie d’une dégustation

Le collectif Entre 2 Vers propose une lecture de L’Epopée de Gilgamesh par Suzanne ROBERT, comédienne et anciennement voix de FIP Radio France.

Cet ouvrage est un récit datant du 18e siècle avant J.-C., une œuvre littéraire parmi les plus anciennes de l’humanité. Suzanne ROBERT nous proposera la lecture de morceaux choisis pour suivre les aventures épiques de Gilgamesh, roi légendaire de Mésopotamie. La lecture sera suivie d’une dégustation de vins animée par Renaud JEAN, vigneron dans l’Entre-deux-Mers. Durée de la lecture 50 minutes. Inscriptions en ligne possibles. .

