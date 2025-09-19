Lecture de lettres d’un Bessanais Mort pour la France Salle des fêtes Aimé Peret Bessan

Lecture de lettres d’un Bessanais Mort pour la France Salle des fêtes Aimé Peret Bessan vendredi 19 septembre 2025.

Lecture de lettres d’un Bessanais Mort pour la France Vendredi 19 septembre, 18h45 Salle des fêtes Aimé Peret Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:45:00 – 2025-09-19T19:15:00

Fin : 2025-09-19T18:45:00 – 2025-09-19T19:15:00

Lecture de lettres – Hommage à Ernest Miquel

La Bibliothèque Renée Petit propose une lecture de lettres d’Ernest Miquel, Mort pour la France.

Cette lecture est l’occasion de découvrir les mots et les pensées de ce Bessanais, à travers une correspondance émouvante qui fait écho à l’histoire locale et à la mémoire collective.

Salle des fêtes Aimé Peret 14 rue de la promenade, 34550 Bessan Bessan 34550 Hérault Occitanie

Lecture de lettres – Hommage à Ernest Miquel

© A.P – La Guilde 2 Bessan