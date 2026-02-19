Lecture de MORDRE ! Mer

Lecture de MORDRE !

Espace culturel Mer Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : 2026-03-08 16:30:00

Début : 2026-03-08 16:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

MORDRE ! questionne les inégalités, la sexualité, le système patriarcal, interroge nos croyances sur nous-mêmes, sur l’amour, le bonheur, et nous invite, qu’on soit il ou elle à nous relier à nous-même et aux autres.

Avec Annaïck Nicolazic

Texte Adeline Gautret

Cie Nanaqui Corpus

MORDRE ! c’est le récit intime d’une vie. Avec humour, dérision et poignance, Marie se raconte de l’enfance à l’âge adulte ses parents, son frère jouissant de libertés qu’on lui refuse, ses premiers émois, ses espoirs, ses désillusions… Elle veut être forte et libre comme les garçons.

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes et en présence de l’autrice. .

Espace culturel Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 05 43 cielaluneblanche@orange.fr

English :

MORDRE ! questions inequality, sexuality and the patriarchal system, questions our beliefs about ourselves, love and happiness, and invites us, whether he or she, to connect with ourselves and others.

With Annaïck Nicolazic

Text Adeline Gautret

Cie Nanaqui Corpus

