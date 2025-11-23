Lecture de Noël avec Valérie Ribérac
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Début : 2025-12-17
Lecture de Noël avec Valérie à 15h30 à la médiathèque de Ribérac.
Pour plus d’informations 05 53 92 52 20
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
English : Lecture de Noël avec Valérie
Christmas reading with Valérie at 15:30 at the Ribérac media library.
Further information 05 53 92 52 20
German : Lecture de Noël avec Valérie
Weihnachtslesung mit Valérie um 15:30 Uhr in der Mediathek von Ribérac.
Für weitere Informationen 05 53 92 52 20
Italiano :
Lettura natalizia con Valérie alle 15.30 presso la biblioteca multimediale di Ribérac.
Per ulteriori informazioni: 05 53 92 52 20
Espanol : Lecture de Noël avec Valérie
Lectura de Navidad con Valérie a las 15.30 h en la biblioteca multimedia de Ribérac.
Para más información: 05 53 92 52 20
L’événement Lecture de Noël avec Valérie Ribérac a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne