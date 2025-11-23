Lecture de Noël avec Valérie Ribérac

Lecture de Noël avec Valérie

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Lecture de Noël avec Valérie à 15h30 à la médiathèque de Ribérac.

Pour plus d’informations 05 53 92 52 20

English : Lecture de Noël avec Valérie

Christmas reading with Valérie at 15:30 at the Ribérac media library.

Further information 05 53 92 52 20

German : Lecture de Noël avec Valérie

Weihnachtslesung mit Valérie um 15:30 Uhr in der Mediathek von Ribérac.

Für weitere Informationen 05 53 92 52 20

Italiano :

Lettura natalizia con Valérie alle 15.30 presso la biblioteca multimediale di Ribérac.

Per ulteriori informazioni: 05 53 92 52 20

Espanol : Lecture de Noël avec Valérie

Lectura de Navidad con Valérie a las 15.30 h en la biblioteca multimedia de Ribérac.

Para más información: 05 53 92 52 20

