Lecture de Noël avec Valérie Ribérac mercredi 17 décembre 2025.

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-12-17
2025-12-17

Lecture de Noël avec Valérie à 15h30 à la médiathèque de Ribérac.
Pour plus d’informations 05 53 92 52 20
Pour plus d’informations 05 53 92 52 20   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

English : Lecture de Noël avec Valérie

Christmas reading with Valérie at 15:30 at the Ribérac media library.
Further information 05 53 92 52 20

German : Lecture de Noël avec Valérie

Weihnachtslesung mit Valérie um 15:30 Uhr in der Mediathek von Ribérac.
Für weitere Informationen 05 53 92 52 20

Italiano :

Lettura natalizia con Valérie alle 15.30 presso la biblioteca multimediale di Ribérac.
Per ulteriori informazioni: 05 53 92 52 20

Espanol : Lecture de Noël avec Valérie

Lectura de Navidad con Valérie a las 15.30 h en la biblioteca multimedia de Ribérac.
Para más información: 05 53 92 52 20

