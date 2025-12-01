Lecture de Noël Comme les grands Brest

Lecture de Noël

Comme les grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Pour patienter jusqu’au matin de Noël, installe toi sur le tapis et laisse toi porter…

Avec Anne, de Comme les Grands.

Informations pratiques

Dès 4 ans

Durée de 30 à 45 min

Sur réservation .

