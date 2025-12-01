Lecture de Noël Ermenonville
Lecture de Noël Ermenonville dimanche 14 décembre 2025.
Lecture de Noël
rue Radziwill Ermenonville Oise
Venez partager un moment convivial en famille
Goûter et lecture d’un conte
Dimanche 14 décembre
17h
✨ Bibliothèque municipale Ermenonville
rue Radziwill Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France
English :
Come and share a convivial moment with your family
Snacks and storytelling?
? Sunday, December 14th
? 17h
? Public library Ermenonville
