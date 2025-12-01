Lecture de Noël

rue Radziwill Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez partager un moment convivial en famille

Goûter et lecture d’un conte

Dimanche 14 décembre

17h

✨ Bibliothèque municipale Ermenonville

Venez partager un moment convivial en famille

Goûter et lecture d’un conte

Dimanche 14 décembre

17h

✨ Bibliothèque municipale Ermenonville .

rue Radziwill Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France

English :

Come and share a convivial moment with your family

Snacks and storytelling?

? Sunday, December 14th

? 17h

? Public library Ermenonville

L’événement Lecture de Noël Ermenonville a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme du Pays de Valois