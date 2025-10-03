Lecture de nouvelles du monde suivie d’une dégustation vinicole Médiathèque de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles

Lecture de nouvelles du monde suivie d’une dégustation vinicole Vendredi 3 octobre, 18h30 Médiathèque de Varennes-Vauzelles Nièvre

Entrée gratuite pour tous. Jauge maximale de 50 personnes.

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

« Des nouvelles du monde »

Un voyage gustatif pour les esprits curieux et gourmets !

On dit parfois que les histoires les plus courtes sont les meilleures.

La nouvelle littéraire en est souvent la preuve : courte voire très courte, ramassée, dense ou transcendée parfois par une chute renversante, elle contient tout ce que l’on peut attendre d’un roman classique pour le plus grand plaisir des lecteurs.

C’est donc à un petit tour du monde et à une dégustation littéraire qu’Olivier Broda vous convie : coups de cœur, classiques du genre du monde entier ou encore pépites oubliées.

Dans une ambiance conviviale et en toute simplicité, il propose de partager son amour des mots et de ce genre littéraire.

Ce voyage à travers les mots aura, entre autres, pour guide quelques vignerons qui jalonneront notre périple.

Des textes et des mots pour les oreilles, des vins et des arômes pour les yeux, le nez et le gosier !

*A partir de 14 ans, sans dégustation de vin pour les mineurs.

Médiathèque de Varennes-Vauzelles rue Louis Bodin, Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 71 02 59 https://ville-varennes-vauzelles.fr/ https://mediatheque-agglo.nevers.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.71.02.59 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-varennes-vauzelles.fr »}, {« type »: « email », « value »: « nathanael.martinez@ville-varennes-vauzelles.fr »}] Accessible en bus via la ligne T2.

