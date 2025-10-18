Lecture de ouf signées Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes
Lecture de ouf signées Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes samedi 18 octobre 2025.
Lecture de ouf signées Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 18 octobre 2025 – 25 avril 2026, certains samedis Ille-et-Vilaine
gratuit
Lectures bilingues d’albums jeunesse en LSF et en français.
L’association l’Avide (Arts visuels et découvertes) et la bibliothèque des Champs libres vous proposent une lecture bilingue d’albums jeunesse en LSF et en français. Venez découvrir ces histoires signées et lues en duo. À partir de 4 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T15:30:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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