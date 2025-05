Lecture de passage de l’Iliade – Vieux, 17 mai 2025 20:00, Vieux.

Calvados

Lecture de passage de l’Iliade Chemin Hausse dit Duc Guillaume Vieux Calvados

Début : 2025-05-17 20:00:00

2025-05-17

Lecture de passages de l’Iliade en Grec ancien et en français avec l’helléniste et musicien Emmanuel LASCOUX (L’Iliade, Homère, nouvelle traduction par Emmanuel LASCOUX, P.O.L Fiction 3, 2024)

Emmanuel Lascoux, Helléniste et traducteur de l’Illiade, s’associe aux élèves latinistes du collège Henri Brunet de Caen pour une lecture d’extraits de l’Illiade en français et en grec ancien. Un voyage dans ce grand récit antique dans la langue des aèdes grecs !

Dans le cadre d’un travail autour de L’Iliade mené cette année avec leurs professeurs de Lettres, des élèves de 6ème du collège Henri Brunet de Caen ont eu l’occasion de découvrir l’œuvre en classe et d’en voir une adaptation au théâtre de Flers le 24 février dernier. Les élèves restitueront le travail mené avec Emmanuel Lascoux sur une lecture de morceaux choisis en français et en grec ancien.

GRATUIT, réservation obligatoire

Chemin Hausse dit Duc Guillaume

Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20

English : Lecture de passage de l’Iliade

Reading of passages from the Iliad in ancient Greek and French with hellenist and musician Emmanuel LASCOUX (The Iliad, Homer, new translation by Emmanuel LASCOUX, P.O.L Fiction 3, 2024)

Emmanuel Lascoux, Hellenist and translator of the Illiad, joins Latin students from Henri Brunet College in Caen for a reading of excerpts from the Illiad in French and Ancient Greek. A journey through this great ancient tale in the language of the Greek aedists!

As part of their work on The Iliad this year with their literature teachers, 6th graders from the Henri Brunet secondary school in Caen had the opportunity to discover the work in class and see an adaptation at the Flers theater on February 24. The students will present their work with Emmanuel Lascoux on a reading of selected pieces in French and ancient Greek.

FREE, booking essential

German : Lecture de passage de l’Iliade

Lesung von Passagen aus der Ilias auf Altgriechisch und Französisch mit dem Hellenisten und Musiker Emmanuel LASCOUX (L’Iliade, Homère, neue Übersetzung von Emmanuel LASCOUX, P.O.L Fiction 3, 2024)

Emmanuel Lascoux, Hellenist und Übersetzer der Illiade, liest gemeinsam mit den Lateinschülern des Collège Henri Brunet in Caen Auszüge aus der Illiade auf Französisch und Altgriechisch. Eine Reise durch diese große antike Erzählung in der Sprache der griechischen Aeden!

Im Rahmen der Arbeit an der Ilias, die dieses Jahr mit ihren Literaturlehrern durchgeführt wurde, hatten die Schüler der 6. Klasse des Collège Henri Brunet in Caen die Gelegenheit, das Werk im Unterricht zu entdecken und am 24. Februar eine Adaption im Theater von Flers zu sehen. Die Schülerinnen und Schüler werden die Arbeit mit Emmanuel Lascoux anhand einer Lesung ausgewählter Stücke in Französisch und Altgriechisch wiedergeben.

KOSTENLOS, Reservierung erforderlich

Italiano :

Lettura di brani dell’Iliade in greco antico e francese con l’ellenista e musicista Emmanuel LASCOUX (L’Iliade, Omero, nuova traduzione di Emmanuel LASCOUX, P.O.L Fiction 3, 2024)

Emmanuel Lascoux, ellenista e traduttore dell’Illiade, si unisce agli studenti di latino del liceo Henri Brunet di Caen per una lettura di brani dell’Illiade in francese e greco antico. Un viaggio attraverso questo grande racconto antico nella lingua dell’aedes greco!

Nell’ambito del lavoro svolto quest’anno sull’Iliade con i loro insegnanti di letteratura, gli studenti del sesto anno della scuola secondaria Henri Brunet di Caen hanno avuto l’opportunità di scoprire l’opera in classe e di vederne un adattamento al teatro di Flers il 24 febbraio. Gli studenti presenteranno il loro lavoro con Emmanuel Lascoux in una lettura di brani selezionati in francese e greco antico.

GRATUITO, prenotazione obbligatoria

Espanol :

Lectura de pasajes de la Ilíada en griego antiguo y francés con el helenista y músico Emmanuel LASCOUX (La Ilíada, Homero, nueva traducción de Emmanuel LASCOUX, P.O.L Ficción 3, 2024)

Emmanuel Lascoux, helenista y traductor de la Ilíada, se une a los estudiantes de latín del instituto Henri Brunet de Caen para una lectura de fragmentos de la Ilíada en francés y griego antiguo. ¡Un viaje a través de este gran relato antiguo en la lengua del aedes griego!

Como parte de su trabajo sobre La Ilíada de este año con sus profesores de literatura, los alumnos de 6º curso del instituto Henri Brunet de Caen tuvieron la oportunidad de descubrir la obra en clase y ver una adaptación de la misma en el teatro de Flers el 24 de febrero. Los alumnos presentarán su trabajo con Emmanuel Lascoux en una lectura de fragmentos seleccionados en francés y griego antiguo.

GRATUITO, imprescindible reservar

