Beaumont-sur-Vingeanne

Lecture de paysage à Beaumont sur Vingeanne

Rue de l’Ancien Donjon Beaumont-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Et si vous preniez le temps de regarder notre territoire autrement ?

Dans le cadre de Cap sur l’Été et des Journées du Patrimoine de Pays, partez pour une balade commentée le long de la Vingeanne en compagnie de Bernard Cassard, ingénieur-conseil spécialisé en agriculture, élevage et agroalimentaire. Une occasion de mieux comprendre les paysages qui façonnent nos campagnes et leur évolution au fil du temps.

– Samedi 27 juin

– De 16h à 18h

– Départ depuis l’église de Beaumont-sur-Vingeanne

– Possibilités de stationnement devant la salle des fêtes, la mairie et sur l’espace public à l’entrée Nord de la rue de l’Ancien Donjon

La découverte se poursuivra autour d’un apéritif de produits locaux au château de Beaumont, avec la participation du Verger du Ravelin, de la Ferme Hazotte et de la Ferme Trésillard.

Le château sera également ouvert à la visite à l’issue de l’animation.

– Visite du château 4€ par personne

Une belle sortie mêlant nature, patrimoine et saveurs locales !

Réservation au 03 80 36 76 17 .

Rue de l’Ancien Donjon Beaumont-sur-Vingeanne 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 tourisme@mfcc.fr

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English : Lecture de paysage à Beaumont sur Vingeanne

L’événement Lecture de paysage à Beaumont sur Vingeanne Beaumont-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)